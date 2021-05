Basket Under 16 Eccellenza, Baskers ko: è Ravenna ad imporsi al PalaPicci

Nella seconda giornata del campionato Under 16 eccellenza, prima stagionale per i Baskérs, è il Junior Bk. Ravenna ad imporsi sul parquet del PalaPicci conquistando il referto rosa. I galletti non ancora nel pieno delle proprie energie, dopo oltre un anno dall’ultima gara ufficiale e i recenti problemi, rompono gli indugi e danno prova di forza, recuperando il gap iniziale e portandosi in vantaggio al 25’. La controffensiva ospite però non tarda e rovescia nuovamente il risultato a proprio favore: la sirena chiude sul -15 finale con i bizantini dominanti dal punto di vista atletico. Così Coach Gollinucci: “È necessario ritrovare il gioco fluido di squadra al quale ci eravamo abituati e che in campo non si è visto, sappiamo che è possibile raggiungerlo, abbiamo solo bisogno di passare tanto tempo in palestra". Ad ogni modo lo staff tecnico orienta i ragazzi al derby con OneTeam Basket Forlì posticipato a lunedì 10 maggio alle 18.30 al Villa Romiti di Forlì.