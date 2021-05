Basket Under 16 Eccellenza, lotta fino all'ultimo tiro: Cesenatico passa a Forlì

Esordio stagionale anche per l’Under 16 Eccellenza, contro la Pol. Cesenatico 2000, sconfitta per 71-73. I ragazzi guidati da Gandolfi hanno giocato una partita di spessore, perdendo solo all’ultimo tiro. "Ci portiamo dietro tante cose positive, per avere giocato una partita di spessore ed intensità contro una squadra forte - esordisce l'allenatore -. Questo dell’Under 16 è un gruppo che, per età e per la scelta che abbiamo fatto sulla gestione del nostro settore giovanile, ha fatto pochi allenamenti insieme: ce lo siamo detti, i nostri allenamenti dovranno essere le partite. Sarei stato curioso di vedere come ci saremmo comportati nel supplementare che avevamo meritato di giocare, e devo dire che i ragazzi sono stati davvero bravi a crederci nei minuti finali. Diciamo che quel secondo da giocare dal quale è nato il tiro decisivo, è sembrato un po' lungo".

Il tabellino

One Team Forlì – Pol. Cesenatico 2000: 71-73 (18-23; 33-36; 43-53)

OneTeam Basket Forlì: Mustapha 4, Errede, Sanviti, Rosi, Pinza 6, Giosa, Casadei 6, Munari 10, Pulito 15, Borciu 8, Franceschi 14, Brunetto 8.

All. Gandolfi. Assistenti: Bazzarini, Grilli

Pol. Cesenatico 2000: Dudik, Orioli 4, Ciaroni 6, Dellachiesa 3, Bendandi 2, Baldisseri 12, Obljubech 17, Pillastrini 3, Maggioli 2, D'Agnano 18, Baldini 2, Sirri 4. All. Fantini