Basket, via libera ai campionati fino agli Under 13. Allenamenti individuali per i più piccoli

Tutti i campionati regionali senior e giovanili di basket fino all'Under 13 compresa prenderanno regolarmente il via. Lo chiarisce la Federazione Italiana Pallacanestro. Nell'informativa viene spiegato che "in ottemperanza al Dpcm del 18 ottobre, sono consentiti gli allenamenti e la regolare disputa di competizioni per le società partecipanti ai campionati nazionali (Serie A maschile, Serie A1 femminile, Serie A2 femminile, Supercoppa A2 e B maschile)". Tutte le attività di minibasket potranno proseguire esclusivamente in forma di allenamento individuale. A meno di clamorose, i Baskèrs Forlimpopoli debutteranno sabato prossimo (palla a due ore 18) al PalaRuggi affrontando i padroni di casa della Grifo Imola, mentre il Gaetano Scirea Bertinoro sfiderà il Granarolo Basket Village al Palacolombarone.

