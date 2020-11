Basket, vittoria in amichevole contro Cento per l'Unieuro Forlì

A sei giorni dalla sfida contro Udine di “SuperCoppa del Centenario 2020”, i ragazzi di coach Dell’Agnello hanno giocato una gara amichevole all’Unieuro Arena contro la Benedetto XIV Cento, organizzatrice delle finali programmate per il prossimo weekend.

Ancora senza gli indisponibili Giachetti, Landi e Bolpin, i biancorossi hanno fatto vedere cose buone anche questo pomeriggio, a partire dalla solidità difensiva: il primo quarto si è chiuso con soli 5 punti concessi, dando quella fiducia necessaria per trovare buone soluzioni anche in attacco. Il punteggio è stato azzerato alla fine del terzo quarto, con l’Unieuro in vantaggio 57-44. Il punteggio finale, sommando anche l’ultimo periodo nel quale il coach ha impiegato i giovanissimi Babacar, Zambianchi e Bandini, oltre a Dilas e Campori, è stato 70-62.

L’ultima settimana prima delle Final8 di Supercoppa si chiude quindi con due vittorie in altrettante sfide amichevoli contro squadre che verranno trovate anche in campionato.

Unieuro Forlì – Benedetto XIV Cento 70-62 (18-5; 18-23; 21-16; 13-18)

Unieuro Forlì: Bruttini 10, Natali 10, Rodriguez 17, Roderick, Dilas 1, Campori 5, Zambianchi 1, Babacar 3, Bandini, Rush 23. All: Dell’Agnello.