Bandiera del basket femminile artusiano negli anni ‘70: addio a Donatella Morgagni

L'Artusiana basket piange la scomparsa di Donatella Morgagni. Bandiera del basket femminile artusiano degli anni settanta ha legato il suo nome a tutte le migliori stagioni del Basket rosa forlimpopolese che, a quei tempi, voleva dire epiche battaglie sotto la guida del presidente Avevardo Picci ed allenatori come Ugo Ravaioli, Luis Laghi, Franco Tesoro. “A fine carriera ha poi dedicato lunghi anni al minibasket e, con diversi successi, ha coperto il ruolo di storico vice del compianto coach Enrico Aldini”, ricorda la società. Il presidente Riccardo Vitali, unitamente a tutto lo staff Abf, porgono le condoglianze alla famiglia. Morgagni a iniziato a giocare a basket dall’età di 13 anni, con i Giochi della Gioventù, poi ha giocato in serie C e serie B. Terminata l’attività di giocatrice, è diventata istruttore nazionale di minibasket, allenando i giovani dagli 8 ai 20 anni. È stata anche assistente nei campionati maschili di basket, dalla promozione alla serie C.