E' un cecchino da tre, altro colpo di mercato dell'Unieuro 2.015: Todor Radonjic

Altro colpo di mercato ufficializzato dalla Pallacanestro Forlì 2.015. Si tratta di Todor Radonjic, ala di 197 centimetri per 90 chili di peso, Todor è nato a Podgorica (Montenegro) l’1 aprile 1997 e si è formato nel settore giovanile della Stella Azzurra Roma, acquisendo la formazione italiana. Dopo l’esperienza con Veroli nel 2015, nella stagione 2016/2017 ha intrapreso il suo percorso in A2, che lo ha portato ad indossare le maglie di Roseto, Derthona Tortona e Mens Sana Siena.

Nel 2019 si è trasferito a Fabriano dove, dopo l’annata interrotta a causa della pandemia, nella stagione successiva ha centrato la promozione in A2, trascinando la squadra e segnando 12.6 punti e catturando 7.2 rimbalzi di media. La scorsa stagione ha indossato la maglia di Latina, chiudendo a 10.1 punti e 4.3 rimbalzi di media a partita, e tirando con il 43% da tre punti. Ha anche indossato la maglia della nazionale montenegrina in occasione di diversi raduni, ed ha partecipato ai campionati europei Under 16 nel 2013 e Under 18 nel 2015.

"Dopo una buona stagione abbiamo condiviso con Todor l’opportunità di provare a condividere insieme un altro step nel suo processo di crescita all’interno di un contesto diverso - illustra coach Antimo Martino -. Ha caratteristiche ben precise che siamo convinti saranno utili per la squadra nel corso della stagione".

"Sono molto motivato e felice di cogliere questa nuova sfida - sono le prime parole di Radonjic da giocatore biancorosso -. Sapere che giocherò in una città che respira basket e che è una piazza storica, mi dà ancora più motivazioni ed entusiasmo, e non vedo l’ora di iniziare".

"Anche Todor arriva da un campionato importante, ed è un altro giovane che si aggiunge al nostro roster, profondamente rinnovato - ricorda il presidente Giancarlo Nicosanti -. Siamo certi che potrà portare freschezza ed energia, garantendo quella pericolosità perimetrale confermata dalle percentuali che ha avuto nell’ultima stagione".