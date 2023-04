Forlì rullo compressore: ipnotizza Treviglio e si conferma la più forte dell’A2

La più bella Pallacanestro Forlì 2.015 neutralizza la Gruppo Mascio Treviglio di coach Alessandro Finelli col punteggio di 79-61, trova la quarta vittoria di fila della seconda fase e si assicura matematicamente la vetta del girone Giallo. Tradotto: la squadra di coach Antimo Martino si presenterà ai playoff come la migliore di A2. Forlì ha comandato il match dall’inizio alla fine, concedendo agli ospiti un solo vantaggio di 1 punti sulla bomba dell'ex Pierpaolo Marini del 12-11. I biancorossi hanno ipotecato il match con un parziale di 25-1 tra il terzo e l’ultimo quarto, con Treviglio ipnotizzata dal gioco mercuriale. Sono in tre ad aver chiuso la serata in doppia cifra: capitan Daniele Cinciarini con 20 punti, Nathan Adrian con 13 e Giulio Gazzotti con 10. Eloquente il dato delle palle perse: solo 7 per Forlì, ben 15 quelle degli ospiti. I 3.041 del Palafiera hanno reso il giusto tributo ad una squadra che ha nella coesione e lo spirito di gruppo il suo punto di forza.

Una tripla di Pollone e Adrian dal pitturato portano subito avanti l’Unieuro, che mantengono il +5 fino al 9-4. Treviglio si rifà sotto e addirittura mette il naso avanti con la bomba di Marini, replicata dall’arco da Adrian. I biancorossi trovano il massimo vantaggio di 6 punti, archiviando il quarto sul 21-17, tirando con il 51,7% contro il 42,9% della Gruppo Mascio. Gli ospiti si avvicinano con un parziale di 6-2, trovando la replica di Forlì nella bomba di Cincia e Sanford dal pitturato (29-24). Treviglio trova con Clark la seconda bomba del match con Clark, tenendo gli ospiti sul -2. Ma ancora una volta Cincia continua a colpire dall’arco (34-29). Da qui in poi l’Unieuro non segna più e un parziale di 0-5 mette il match in perfetta parità. Dopo il timeout chiamato da Martino, la difesa di Forlì serra le fila e cuce uno strappo di 8 punti. Il quarto si chiude sul 44-36. Ad inizio del terzo periodo Treviglio parte subito forte, ma dopo il canestro di Marini del 48-46 i biancorossi scavano un solco di 16 punti (63-47), frutto di un super parziale di 15-1. Ad inizio dell’ultimo quarto Radonjic e Cinciarini siglano la tripla del +22, gap che diventa di 26 punti (73-47) con la schiacciata di Gazzotti. E’ il punto esclamativo al match. A mettere la ciliegina sulla torta sono la bomba del giovane Michele Munari e la stoppata di Benjamin Ndour su Marcius. Una serata da ricordare.