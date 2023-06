Un luglio a tutta pallacanestro: per la prima volta a Forlì il Wbsc Supercamp

Dal 2 al 22 luglio Forlì ospiterà il "Wbsc Supercamp 2023 International Basketball School "Claudio Papini". "Si tratta di un evento che quest’anno festeggia la sua 30esima edizione e che si è riusciti, per la prima volta, a portare a Forlì - esordisce il vicesindaco con delega allo Sport, Daniele Mezzacapo -. Un evento dunque molto importante per una città che ha appena conosciuto, tra l’altro, una stagione positiva per il proprio basket”. Forlì ospiterà le attività sportive al palazzetto di Villa Romiti, via Sapinia, al Polisportivo "Monti" in via Sillaro, 45 alla Cava ed altri luoghi come ad esempio le palestre dell’Istituto Tecnico Tecnologico Tecnologico Statale “Guglielmo Marconi”, mentre Castrocaro Terme offrirà invece il pernottamento in vari hotel.

“Parteciperanno oltre 430 giovani di età compresa tra i 10 e i 18 anni, che hanno potuto scegliere in quale settimana iscriversi tra le tre disponibili (luglio 2-8, 9-15, 16-22) - dichiara Stefano Colombo, presidente dell'associazione Wbsc Supercamp -. Si è confermata stabile la presenza dei ragazzi stranieri, provenienti da Svezia, Israele, Stati Uniti, Croazia, Serbia e Grecia. Una grande opportunità, per tutti i ragazzi di sperimentare un’esperienza sportiva da professionisti con fino a 6 ore di allenamento giornaliero e partite interne, sotto la guida di validi allenatori anch’essi delle stesse varie nazionalità”.

I partecipanti, tramite un test iniziale, saranno divisi per categorie, ed il settore femminile sarà gestito in modo autonomo. Infine, ogni sabato si giocheranno gli incontri finali, con relative premiazioni. Conclude Colombo: “Si tratta senza dubbio di un’attività impegnativa, ma che non preclude la possibilità di visitare Forlì, anche per le famiglie dei giovani: una valida opportunità, dunque, per conoscere la città".