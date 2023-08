Basket A2, l'Unieuro 2.015 accoglie il primo americano: è sbarcato Xavier Johnson

Coach Antimo Martino si prepara ad accogliere il suo primo americano. Martedì pomeriggio è atterrato all'aeroporto "Marconi" di Bologna Xavier Johnson. Ad accogliere il lungo il club manager Andrea Bertini e il team manager e scout Tobia Collina. Prima di arrivare in città la classica foto di rito con tanto di sciarpa biancorossa. Classe 1993, l'atleta californiano è un volto noto dell'A2, avendo vinto il campionato 2021-2022 con i colori della Tezenis Verona, venendo confermato dagli scaligeri anche nella massima serie, dove ha messo in mostra tutte le sue abilità in 28 partite da 23,6 minuti di media di utilizzo, con 9.6 punti e 5.6 rimbalzi a partita. In A2 ha vestito la casacca di Capo d’Orlando nella stagione 2020-2021, con 22,1 punti e 8 rimbalzi di media.

"Sono molto eccitato di poter aiutare Forlì a competere per il miglior risultato possibile anche quest'anno - erano state le prime parole da biancorosso di Johnson in occasione dell'annuncio della firma -. Felice di far parte di una squadra importante con una grande organizzazione e dei tifosi fantastici. Ho avuto un’ottima conversazione con il coach a cui ho promesso di giocare sempre al massimo e di aiutare la squadra a vincere più partite possibili". Il presidente Giancarlo Nicosanti, lo aveva invece definito un "giocatore di generosità ed energia pura; punti e rimbalzi sono le caratteristiche che lo contraddistinguono. Avremo il classico giocatore da 'doppia doppia' per completare un pacchetto di lunghi che si presenta completo e competitivo".

"Siamo molto contenti di aver inserito un giocatore di assoluto valore per il campionato di A2 che Xavier conosce molto bene dopo un’ottima stagione all'esordio a Capo d'Orlando e l'esperienza a Verona nella stagione successiva in cui ha contribuito alla promozione in serie A della propria squadra - erano state le parole di coach Martino -. Giocatore che grazie alle sue caratteristiche ha dimostrato di avere la capacità di incidere in tanti modi all'interno della partita riuscendo ad avere un impatto importante su entrambi i lati del campo".

La carriera

Ala grande di 201 centimetri per 102 chili, Johnson nasce l’8 giugno del 1993 a Temecula in California. Cresciuto a Los Angeles, inizia la sua carriera al college con i Colorado Buffaloes dal 2012 al 2017. Terminata l’esperienza, gioca per due anni in G-League, la lega di sviluppo della NBA, con i Texas Legends. Le sue medie, in crescita, lo portano a fatturare quasi 8 punti di media a gara e 6 rimbalzi con 21 minuti a partita. Nel 2019-20 disputa il suo primo campionato in Europa, vestendo la canotta della formazione bulgara del Rilski Sportist. Diventa subito uno dei leader della squadra, sfiorando i 30 minuti di utilizzo medio con 16.7 punti e 7.7 rimbalzi.

Nella stagione 2020-21 il trasferimento in Italia a Capo d’Orlando, in serie A2, dove si mette in luce fin dalle prime uscite in Supercoppa. 32 gare totali, 22.3 punti, 8.1 rimbalzi e 2.5 assist di media a gara il bottino della neo ala biancorossa al primo anno nel Belpaese. La stagione successiva, nella medesima categoria, approda alla corte della Tezenis Verona chiudendo con 12.4 punti di media e 6.2 rimbalzi in 47 gare totali, culminate con la promozione in LBA. Xavier viene quindi confermato dagli scaligeri anche nella massima serie, dove mostra tutte le sue abilità in 28 partite da 23,6 minuti di media di utilizzo, 9.6 punti e 5.6 rimbalzi a partita.