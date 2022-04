Fase a orologio, Torino è micidiale da tre: Forlì la butta via nel primo quarto e cade al Pala Asti

La solita partenza ad handicap ed una serata micidiale della Real Mutua Torino dalla distanza condannano l'Unieuro Forlì 2.015 al primo ko nella fase ad orologio. Agli uomini di coach Sandro Dell'Agnello non bastano 88 punti per espugnare il Pala Gianni Asti, perchè la squadra di Edoardo Casalone ne fa quasi 100, fermandosi a 96. L'Unieuro è costretta a rincorrere la Real Mutua sin dai primi minuti del match, sotto di 14 punti arriva persino al -1, ma nulla può contro la serata superlativa dall'arco di Mirza Alibegovic (27 punti, quattro triple), Aristide Landi (19 punti, quattro triple), Niccolò De Vito (17 punti, tre triple) e il rientrante Trey Davis (11 punti, tre triple). Con un 5 su 23 dalla distanza, Forlì - che ha mandato in doppia cifra Kalin Lucas (18 punti dopo un primo quarto nullo), Rei Pullazi e Giachetti (15) e Davide Bruttini (10) - non è riuscita a rispondere al 14 su 25 da tre, elemento che si è rilevato decisivo per le sorti del match.

La cronaca

Dell'Agnello parte con Rush, Bruttini, Natali, Bolpin e Lucas. La Reale Mutua fa prevalere fin da subito la sua fisicità sotto le plance e in appena due minuti è già sul 10-2, grazie anche alle triple di Alibegovic e dell'ex Landi. La Pieffe sbaglia troppo e Torino allunga sul +14 con un parziale di 10-4 (20-6). Dell'Agnello toglie un Lucas poco efficace al tiro, Giachetti ci mette del suo è Forlì si porta sul -8 (22-14). L'Unieuro nel finale segna solo dalla lunetta con Pullazi (1 su 2) e Bolpin (2 su 2) e chiude il primo quarto sul punteggio di 24-17.

Torino riprova la partenza del primo quarto, con Landi ancora a segno dall'arco per il +10, ma Lucas e due liberi di Pullazi riportano in scia i biancorossi (27-21). Alibegovic segna la sua seconda tripla del match, ma Lucas ne fa quattro di fila per il 30-25. Forlì inizia finalmente a dare del tu al canestro e con 6-0 si mette a -3 dai padroni di casa (34-31), ma deve fare i conti con l'ex Landi che con cinque punti di fila (e la terza tripla consecutiva) fissa il parziale sul 39-31. Landi è la "bestia nera" di Forlì, Lucas quella di Torino, il punteggio va avanti a fisarmonica, andando all'intervallo sul 45-40 (21-23).

La tripla di Alibegovic apre il secondo tempo, continuando a macinare punti, ma Rush segna i suoi primi punti del match con una bomba a pareggiare i conti. E' un botta e risposta entusiasmante dall'arco, Torino s'inceppa dal pitturato, mentre Forlì no, con Pullazi che porta i suoi sul -2 (57-55). Si gioca punto a punto, con i piemontesi che vedono il vantaggio assottigliarsi a -1 con Giachetti. Poi ci pensa il solito Alibegovic dall'arco a ristabilire le distanze prima con una bomba e poi con un libero, prima del -3 del capitano forlivese (69-66).

Come nei precedenti la Reale Mutua esordisce il quarto con una tripla, questa volta di Davis, con due liberi di Natali che non fanno scappare i padroni di casa (72-68). E' il tiro dell'arco l'arma che permette alla squadra di coach Casalone di andare sul +7 (82-75). La partita prende la direzione definitiva di Torino quando Benvenuti sul -5 sbaglia due liberi di fila, mentre i padroni di casa continuano a segnare dalla distanza con De Vico e Landi per il +9 (90-81). Sul +11 con due liberi di Alibegovic sembra finita, ma la prima tripla di Lucas e due liberi di Bruttini tengono Forlì a -6 (92-86). Si prendono i titoli di coda Davis e Rush, col match che termina 96-88.