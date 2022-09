Adrian e Sanford, le frecce americane dell’Unieuro: “Giusto porsi grandi obiettivi”

Entrambi lo scorso anno calcavano il palcoscenico della Serie A1, ed entrambi arrivano a Forlì con “entusiasmo e grandi motivazioni, per cercare di fare più strada possibile in questo campionato”. Nate e Vee, Adrian e Sanford, saranno elementi fondamentali nello scacchiere di Antimo Martino. “Sono contento di come è iniziata la stagione e del rapporto che si è creato con l’ambiente - esordisce Adrian -. Ho grandi ambizioni e spero di togliermi tante soddisfazioni”. Mentre Sanford, arrivato da pochi giorni, sta cominciando a calarsi nella realtà: “All’inizio di ogni stagione è giusto porsi degli obiettivi, il più alti possibile compatibilmente con la realtà che si vive - osserva -. E allora noi dobbiamo cercare di vincere più gare possibile e dobbiamo lavorare ogni giorno per migliorarci e crescere come squadra”.

Nate vede nella sua capacità di aprire il campo un suo punto di forza, e Vincent si reputa un buon difensore, ed in attacco capace di creare vantaggi per i compagni. Ma entrambi concordano che “il nostro stile di gioco si combina bene e può diventare uno dei punti di forza della squadra”.