Al Palafiera arriva l'ex coach Valli con la sua Mantova: "Individualità importanti"

"La partita di Torino ci ha detto che possiamo giocare alla pari con le più forti". Paolo Ruggeri, assistente di coach Sandro Dell'Agnello, carica la Pieffe 2.015 alla vigilia della sfida contro Mantova, terzo match della fase a orologio. Quella di domenica sarà inoltre la prima da ex di coach Giorgio Valli, tornato ad allenare in Italia dopo aver guidato l'Al-Ahli. Tra le armi a disposizioni di coach Valli Vojislav Stojanovic e Giddy Potts: il primo viaggia con una media di 17,4 punti, 7 rimbalzi e 4,2 assist a partita, mentre l'ex Ravenna con 15,5 punti, 4,3 rimbalzi e 2,6 assist ad allacciata. Poi c'è la guardia-ala Riccardo Cortese, che ha concluso la stagione regolare con 10,2 punti di media, quasi 3 rimbalzi e 2 assist. A completare il roster Lorenzo Maspero, Antonio Iannuzzi, Marco Lagana, Gabriele Spizzichini e Matteo Ferrara.

"Mantova - osserva Ruggeri - è una squadra appunto con individualità importanti, che con l'inserimento di Potts ha fatto un ulteriore salto di qualità. Dobbiamo essere più determinati a fare girare gli episodi dalla nostra parte e da subito imporre la nostra voglia di fare una grande partita". "Ci aspetta una gara insidiosa nella quale noi giocheremo per migliorare il posizionamento finale in classifica, mentre loro cercheranno punti in ottica playoff - evidenzia Mattia Palumbo -. Mantova è una squadra con molti punti nelle mani quindi, come in ogni gara, l?approccio difensivo nostro sarà fondamentale. Per noi, la possibilità di giocare in casa è un fattore a nostro favore e, con l?aiuto del pubblico, spero riusciremo a giocare una pallacanestro importante per portare a casa la vittoria".