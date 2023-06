Al via il Marghe All Star, subito show in via Dragoni: i campioni in carica ipotecano già la semifinale

Grande successo ed importante per affluenza di pubblico ed appassionati per la prime due serate della dodicesima edizione del torneo Marghe All Star. Nella gara d’apertura successo in volata per "Centro Investimenti Immobiliari" di coach Dalpozzo, mentre i campioni in carica de "La Sosta" guidati da Paxson Tumidei confermano di essere una delle squadre da battere. Nelle gare della seconda serata "La Sosta" di Tumidei, pur con diverse assenze, ha ottenuto il secondo successo, ipotecando la semifinale, mentre è stata grande bagarre nella seconda sfida, dove "La Fiasca" grazie alle prodezze di un immancabile Wiltshire ha peigato la tenace resistenza di una esuberant"e Cna", mai doma.

I tabellini

Primocar-Centro Investimenti Immobiliari 53-60

Primocar: Colombo 4, Castellucci, Perfigli 11, Pierucci 9, Pinza 2, Tognon 5, Perugini 12, Formisano 2, Squarcia 8, Quercioli. All.: Di Lorenzo

Centro Investimenti Immobiliari: Mussoni 2, Monticelli 5, Dalpozzo 2, Goi 14, Alberti 11, Russu 14, Yarbanga 9, Fabiani 3. All.: Dalpozzo

Arbitri: Gaudenzi ed Onofri

La Sosta-Ottica Gallery 80-65

La Sosta: Sampieri 12, Pirovano 2, Forray 8, Benzoni 10, Buzzone 9, Carpani 13, Rossi 3, Sirri 11, Semprini 4, Baldisserri, Gavelli 2, Avellino 6. All.: Tumidei

Ottica Gallery: Marabini 5, Lazzari 16, Mistral 2, Baroncini 2, Zambianchi 21,, Bellini 7, Creta 4, Bassi 8, Ciadini. All.: Galetti

La Sosta - Tecnoacustica 91-66

La Sosta: Sampieri 15, Pirovano 9, Forray 11, Benzoni 26, Rossi 10, Sirri 4, Semprini 8, Baldisserri, Gavelli 2, Avellino 6. All.: Tumidei

Tecnoacustica: Cristofani 12, Stefan, Rossi 4, Torelli 4, Foschi, Santoro 8, Laghi 7, Piazza 8, Pezzi 10, Biandolino 9, Galarza 4. All.: E.Solfrizzi

Arbitri: Cieri e Rusticali

La Fiasca - Cna 75-66

La Fiasca: Calamelli, Bendandi, Vannuni, Torreggiani 11, Mondini 5, Carbone 2, Savinoo 2, Fussi 10, Murati 10, Wiltshire 31, Plebani. All.: Modoni

Cna: Gigliotti, Preda 8, Corzani 12, Ghetti 7, Adamo 4, Barzanti 6, Martinelli 3, Gasperini 13, Lanzoni 4, Mambelli 5, Pambianco 1, Ricci 3. All.: Mambelli

Arbitri: Colinucci e Meli