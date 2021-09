All'overtime si decide il test contro l'Urania: l'Unieuro ritrova il sorriso

Vittoria contro Milano per l'Unieuro di coach Sandro Dell’Agnello, scesa in campo all’Unieuro Arena sabato pomeriggio ad otto giorni dall’esordio in campionato. Con tanti tifosi che hanno riempito gli spalti del palazzetto, per decretare il successo si è reso necessario l’overtime, raggiunto grazie anche ad una grande unità di intenti dei biancorossi negli ultimi minuti di tempi regolamentari. Cinque giocatori in doppia cifra, tra i quali Kenny Hayes, miglior marcatore della partita che ha chiuso a 26 punti; determinanti sono stati anche i 6 punti consecutivi in avvio di supplementare di Palumbo. La squadra farà adesso due giorni di riposo per scaricare il volume di lavoro fatto.

Unieuro Forlì – Urania Milano 98 – 93 dts (19-18; 41-35; 55-56; 85-85)

Unieuro Forlì: Giachetti 3, Natali 9, Palumbo 14, Bolpin 8, Hayes 26, Bandini NE, Babacar NE, Benvenuti 15, Flan, Carroll JR 13, Bruttini, Pullazi 10. All.: Dell’Agnello.