Alluvione e il caso Unieuro 2.015: "Tre società non erano favorevoli al rinvio delle partite. Serviva maggiore sensibilità"

Il Palafiera è circondato da mezzi della Protezione Civile e della Croce Rossa. Base logistica di chi è impegnato nell'emergenza alluvione che da martedì ha sconvolto l'intera Romagna. Impossibile disputare in queste condizioni Gara 2 dei playoff tra Unieuro Forlì e Umana Chiusi. Perciò la società si è attivata per rinviare il match al 25 maggio al Palafiera e che se non ce ne fosse stata la possibilità di giocare il 24 e il 26 a Chiusi, trovando il farevole non solo della società senese, che ha vissuto l'emergenza alluvione, ma anche di altre tre società del tabellone "Oro", vale a dire Udine, Cividale e Cento. Ma serviva il timbro unanime di tutte le squadre, così aveva stabilito la Federazione e Lega Pallacanestro. Via libera che non è arrivato da Agrigento, Cento e Cremona. E così è stato deliberato il nuovo cammino playoff della Pieffe 2.015, che lunedì e mercoledì sarà impegnata in quel di Chiusi, perdendo il vantaggio acquisito del fattore campo durante la regular season.

"Non è facile parlare di pallacanestro vedendo zone della città ancora sotto l'acqua e strade piene di detriti e arredo che gli alluvionati dovranno buttare via e il nostro pensiero vanno alle persone in difficoltà - esordisce il presidente della Pallacanestro Forlì 2.015, Giancarlo Nicosanti -. Ma è giusto che quello che è successo in un momento tragico per Forlì e la Romagna, tra i più difficili degli ultimi decenni, forse meritava dagli organi competenti una maggiore sensibilità, dovuta per il rispetto dei tifosi prima di tutto, della società, dei giocatori e dello staff, che hanno lavorato nel corso della stagione per costruire un percorso straordinario e che banalmente ha creato quel vantaggio che era giusto che la società potesse continuare ad avere. Le regole sono chiare e non l’abbiamo scoperto ora. Togliere questo vantaggio sembra un momento di scarsa sensibilità da parte della Federazione, della Lega e di chi ha decisio questo. Era sufficiente aspettare qualche giorno e giocare la fine della prossima settimana, auspicando che la situazione non peggiorasse, continuando a giocare rispettando le regole".

Ma non è successo. "Ci hanno chiesto di giocare lunedì e mercoledì a Chiusi. Lo accettiamo e non ci piangiamo addosso, ma non ne sismo ne contenti e ne felice. Il nostro pensiero va alle tante persone che sono in difficoltà". Nicosanti ripercorre alla decisione che è stata messa nero su bianco venerdì: "Ci sono società come Chiusi, che ringrazio pubblicamente, che dal primo momento si è dimostrata solidarietà con noi, avendo un atteggiamento che non era dovuto nei nostri riguardi, ma che l’hanno fatto. Chiusi ha capito cosa stava accadendo ed è sempre stata al nostro fianco. Altre società avevano appoggiato la nostra proposta, come Udine, Cividale e Fortitudo Bologna, mentre altre hanno risposto negativamente come Agrigento, Cento e Cremona. Spiace che queste ultime società non hanno capito il dramma che sta vivendo da Romagna".

"E' importante coniugare coesione e senso di appartenenza - le parole del general manager Renato Pasquale -. Ci sentiamo vicini alla città, che ci ha sostenuto nel raggiungere gli obiettivi che ci eravamo fissati e cercheremo di fare con i fatti qualcosa che possa ricambiare il supporto e l'affetto che riscontriamo nelle partite che giochiamo in casa e in trasferta. È stata difficile arrivare a questa soluzione a partire dalla partita di lunedì e mercoledì e Chiusi, con una negoziazione iniziata diversi giorni fa e che ci ha permesso di non giocare venerdì. Non volevano perdere il diritto sportivo acquisito. Riteniamo che la squadra sarà coesa e si preparerà dando il massimo”. Quanto al calendario, la semifinale non inizierà prima del primo giugno.

Da coach Antimo Martino arriva un "abbraccio virtuale alla città, alla Romagna e a tutte quelle persone che non hanno casa e familiare. Davanti a queste tragedie ci dovrebbe essere solidarietà e comprensione, ma spesso non capita e non è comprensibile. L'alluvione ha lasciato all'isolamento alcuni giocatori e membri, che sono rimasti senza corrente. Sono saltati i ritmi allenamenti, ma l'obiettivo è riportare il focus della squadra alla serie playoff. Questa squadra ha già subito imprevisti, ma ha sempre trovato energia e valori umani a cui attaccarsi per venirne fuori e sono convinto che anche questo spostamento ci sarà assist per essere ancora più decisi. Faremo di tutto per vincere serie e provare a dare una gioia in questo momento difficile. Il dispiacere è che in Gara 2 i nostri tifosi non possano sostenerci in casa. Noi daremo battaglia e reazione in campo e siamo pronti a giocare col cuore”. E lo farà senza Vincent Sanford: "Ha effettuato un esame, che ha rivelato una lesione muscolare. Verrà rivalutato, ma non siamo in grado di definire i tempo recupero, ma siamo ottimisti per come sta reagendo".

Spazio anche alla solidarietà: "Come Fondazione Pallacanestro abbiamo deciso di devolvere l'incasso della prossima partita in casa totalmente in beneficenza, che si aggiunge ad una raccolta fondi alla quale giocatori e staff hanno aderito. E c’è stata totale adesione".