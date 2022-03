Derby vinto dall'OraSì, il rammarico di coach Dell'Agnello: "Quelle palle perse di troppo..."

Non la serata felice dalla distanza, ma due-tre palle perse nell'ultimo quarto che potevano fare la differenza sul punteggio finale. Coach Sandro Dell'Agnello individua così la chiave del ko contro l'OraSì Ravenna. Un derby disputato con orgoglio, "una squadra viva, presente e vogliosa di portare a casa il risultato". L'Unieuro Forlì l'ha tenuto in gioco fino all'ultimo secondo, con la fatica strozzata dalla tripla di Jacopo Giachetti che si è spenta sul ferro. "La rimessa ha funzionato - riavvolge il nastro l'allenatore -. Ci sta sbagliare. Rimane il rammarico di quelle palle perse. Se avessimo vinto non avremmo rubato niente".

E' stato un derby tattico, con le difese di ambo le parti protagoniste che hanno abbassato le percentuali al tiro. "Abbiamo dato tutto quello che avevamo - analizza Dell'Agnello -. E' stata una partita caratterizzata dalle difese delle due squadre. L'OraSì non ci ha concesso quasi nulla in area e con il 20% da tre le cose si complicano. Ma la vera chiave della partita sono state le due-tre palle perse in modo banale nell'ultimo quarto dopo altrettante difese strepitose". Le cause di questi errori Dell'Agnello le individua in "fretta, frenesia e stanchezza. In una partita decisa all'ultimo tiro questo aspetto ha deciso tantissimo".

Contro la terza forza del campionato, che fa della difesa nel pitturato uno dei punti forti, l'Unieuro è scesa in campo per vincere: "Purtroppo Bruttini ha avuto problemi alla schiena durante tutta la settimana e nel primo quarto si è procurato una distorsione alla caviglia. Abbiamo concluso la partita senza lunghi, con Lorenzo Benvenuti che ha fatto fin troppo e Rei Pullazi (reduce dall'impegno con la nazionale albanese, ndr) che è stato bravo". Dell'Agnello elogia i suoi: "Siamo stati bravi, bastava qualche palla persa in meno". Pesa però la scarsa vena da tre, condizionata anche da tiri forzati: "Ravenna ha difeso bene, creandoci qualche problema e ci è mancata un po' di qualità in attacco".