Una vittoria di personalità, solo 61 punti concessi alla squadra di casa: Forlì torna da Cento con una prova di forza

Ben 16 assist. Trentanove rimbalzi. Ed appena sei palle perse. Sta nel collettivo la forza della vittoria della Pallacanestro Forlì 2.015 contro Cento, sconfitta nel parquet di casa col punteggio di 61-78 al termine di una partita in totale controllo sin da metà del primo quarto. La squadra di coach Antimo Martino, dopo una partenza ad handicap con 8 punti da recuperare (12-4 di parziale), ha indirizzato sul proprio binario il match grazie alle triple di uno scatenato capitan Daniele Cinciarini (alla fine chiuderà con 17 punti a referto, con un tre su cinque dall'arco), ma soprattutto facendo prevalere la propria fisicità in difesa. Nel secondo quarto i biancorossi hanno toccato un margine rassicurante di 19 punti di vantaggio, prima del pericoloso ritorno degli avversari che si sono portati a 5 lunghezze di distanza. Da lì in poi l'Unieuro, grazie anche a Kadeem Allen, è tornata a prevalere in ogni fondamentale, presentandosi negli ultimi minuti di gioco con un margine di 20 punti di amministrare.

Importante prova del collettivo, con ben cinque giocatori in doppia cifra (oltre al top score Cinciarini da segnalare i 12 punti di Allen, gli 11 di Pollone ed i 10 di Zampini e Pascolo). In attesa del miglior Xavier Johnson, in ritardo di condizione dopo l'infortunio subìto nella prima di Supercoppa contro Chiusi, ma autore di una prestazione positiva sotto le plance con 10 rimbalzi (6 difensivi), l'Unieuro 2.015 ha già dimostrare di essere una squadra solida e coesa. "Sono molto soddisfatto per la vittoria, ma soprattutto per la prestazione - le parole di coach Antimo Martino nel post gara -. Ci tenevamo ad iniziare bene questa stagione. Il calendario ci offriva subito una trasferta impegnativa e quindi era importante giocare con personalità. Siamo riusciti a farlo, anche se in alcuni passaggi del match non abbiamo gestito nel modo ideale il vantaggio che avevamo accumulato".

L'Unieuro si è presentata in campo con un Allen in forte dubbio, ma comunque è sceso in campo "in condizioni precarie", come ha tenuto ad evidenziare Martino ("lo ringrazio, perchè molti giocatori nelle sue condizioni non avrebbero giocato"). "Non si allenava da mercoledì e lo abbiamo dovuto gestire, ma nei 16 minuti che è riuscito a stare in campo ci ha dato tanto, arricchendo ciò che ha fatto la squadra. Abbiamo lottato in dieci ed è quel che volevamo". Forlì ha tenuto così a 61 punti Cento. "E' il dato statistico che mi piace di più, è un segnale importante". Non trascurabile l'ossatura mentale della squadra, che non si è disorientata al recupero degli avversari. "Avevamo di fronte una bella sfida, gestire con maturità un bel vantaggio, mantenendo alta l'intensità e lo abbiamo fatto nell'ultimo quarto, mentre in alcuni casi, nel primo e nel terzo periodo, avremmo dovuto gestire alcuni possessi offensivi, che hanno dato il via a canestri in transizione di Cento. Si chiede il massimo, ma non posso che essere contento della squadra".