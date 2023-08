Artusiana nelle mani di Casadei. Basket serie D, il nuovo coach: “Mi piace il progetto”

Da Forlimpopoli a Forlimpopoli. L'esordio in seria A (maglia Jolly Colombani) lo deve al forlimpopolese Piero Pasini. Il presente all'Artusiana basket, che gli ha affidato la panchina per la serie D. Laurea in storia, sposato con due figli, un lavoro in banca. Il suo primo ricordo di pallacanestro? Gli infiniti pomeriggi nei campetti di una Forlì sempre più in controluce. Parliamo di Marcello Casadei, nuovo allenatore dell'Artusiana e assistente della sua under 19. “I primi ricordi – così l'allenatore - non sono di partite, bensì dei pomeriggi passati ad allenamento o nei vecchi campetti per Forlì con compagni di squadra, amici con i quali si giocava fino allo sfinimento fra risate e tanta competizione”. Il basket di alti livelli Casadei lo ha masticato sin da ragazzino ossia da quando, a 16 anni, coach Piero Pasini lo fa esordire in serie A. Si fa le ossa in giro per l'Italia e nel frattempo matura una grande passione per la storia contemporanea e sogna, tra una bomba e una pagina del manuale, la lontana Nba. “Ho avuto i miei idoli da ragazzo, Magic, Bird, Doctor J ma se devo dire la verità quello che mi ispira adesso è rivedermi nei ragazzi che alleno. La serietà, la voglia di aiutarsi e l'entusiasmo che hanno avuto tanti di loro me li ha resi di ispirazione per fare quello che faccio”. E forse è per questo, dopo diverse e prestigiose panchine come head coach, che ha scelto di sposare il progetto avviato dal presidente Riccardo Vitali: “Perché stimo e rispetto le persone coinvolte ed ho tanta curiosità di conoscere coloro con i quali non ho mai lavorato prima. Il progetto di lavorare sodo per ottenere risultati di squadra, sui giocatori e renderci tutti migliori. La considero una grande opportunità che può portare tutti noi a grandi risultati”. Un po' come fece il Paso con lui, solo in una Forlì di un un po' di anni fa.

Under 19 gold, Forlimpopoli sceglie Ronci

Da giocatore ha vinto anche alcuni campionati e vincere dicono aiuti a fare mentalità. Parliamo del pianeta Artusiana Basket, dove Enrico Ronci è sbarcato con i gradi di capo allenatore della under 19 gold e vice in prima squadra. “Ho scelto di intraprendere questo percorso – le sue prime parole - perché credo fortemente nel progetto. Sono felice di poter lavorare assieme al primo allenatore Marcello Casadei e ringrazio il presidente Riccardo Vitali per la fiducia dimostrata. Non vedo l'ora di iniziare la stagione”. Ronci è “figlio” dell'Artusiana, tra le cui fila ha fatto le giovanili e ha vinto una serie D nel 2006. “Il mio primo ricordo di basket – dice l'allenatore che sarà anche il vice di Casadei in prima squadra - risale a quando i miei genitori mi hanno portato a fare un allenamento di prova al minibasket per la prima volta. Ricordo ancora il vecchio fondo giallo in cemento del PalaPicci, tanti bambini e quel pallone che poi sarebbe diventato un fedele amico negli anni a venire”. Assistente in passato anche in C gold, Ronci individua il grado massimo dell'ispirazione cestistica: “La capacità di essere squadra degli Spurs di Duncan, Ginobili e Parker. Greg Popovich e ?eljko Obradovi? che reputo tra i migliori coach di tutti i tempi, per quello che sanno trasmettere ai propri giocatori dentro e fuori dal campo”. Forlimpopoli non sarà San Antonio ma la “competitività” è una lega che si può forgiare anche nel cuore della Romagna.