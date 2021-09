"Back to live", al via la Fase 3: tifosi fedeli all'Unieuro, oltre 250 abbonamenti sottoscritti

La volontà di esserci. Il desiderio di tornare all’Unieuro Arena. La fila fin dall’orario di apertura per assicurarsi il posto: la passione dei tifosi biancorossi si percepisce ed è tangibile. Giovedì mattina è cominciata la "Fase 3" di "Back to live" e in poche ore sono stati oltre 250 gli abbonamenti sottoscritti dai tifosi biancorossi per il “Settore Verde” ed il “Settore Giallo”.

La “Fase 3” è dedicata ai vecchi abbonati nel “Settore Verde” e nel “Settore Giallo”, che potranno scegliere il posto fino al 25 settembre compreso. Gli abbonamenti si possono sottoscrivere esclusivamente in ufficio (viale Corridoni, 10), che sarà aperto dalle 9 alle 15 e dalle 18 alle 20 dal lunedì al venerdì, e dalle 9 alle 13 il sabato.

Al termine del periodo stabilito per la sottoscrizione degli abbonamenti (fissato per il primo ottobre), sarà possibile acquistare i titoli di ingresso solamente tramite biglietteria e non sarà possibile acquistare biglietti in posti adiacenti. Per qualsiasi informazione, potete scrivere all’indirizzo mail info@pallacanestroforli2015.it, oppure chiamare lo 0543/1753333 negli orari di apertura dell’ufficio.