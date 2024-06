Baskers a Reggio Emilia per conquistare un risultato inimmaginabile ad inizio stagione

Cronache di una interminabile quanto straordinaria stagione. A Reggio Emilia, città del tricolore, va in scena l’ultimo atto di un’avvincente serie di finale, dopo il pareggio decretato nella serie dalla vittoria fra le mura amiche. I Baskérs proveranno ad agguantare con il sangue ed unghie un risultato inimmaginabile ad inizio stagione. Ora, a soli 40’ dal sogno ma consapevoli che bisognerà sfoderare una prestazione a tutto tondo per spuntarla, manca l’ultimo sforzo per passare negli annali, proprio contro la squadra detentrice del titolo e puntando a maggior freschezza fisica e mentale. Previsto, ormai come consuetudine, il solito gruppo di tifosi al seguito pronti a sostenere i propri beniamini.