Baskers, Antonio Brighi sulle orme del fratello Lorenzo: un altro anno alla corte del galletto

Importante ulteriore riconferma nel roster dei Baskérs in vista della prossima stagione sportiva. Anche Antonio Brighi, reduce dal brillante campionato appena concluso, rimane alla corte del galletto quale fonte di gioco al servizio della squadra. Atleta degno di bel altri palcoscenici e pedina di sicuro affidamento, Brighi jr. sarà un fondamentale punto di riferimento per i compagni, dall’alto della sua esperienza maturata anche in categorie superiori.