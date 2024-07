Baskers, capitan Brighi rinnova: ai nastri di partenza la quarta stagione a Forlimpopoli

Il capitano biancorosso Lorenzo Brighi rinnova e per la quarta stagione consecutiva sarà al centro del progetto tecnico del coach Alessandro Tumidei. Il suo estro, imprevedibilità ed esperienza ne fanno uno degli atleti più rappresentativi della categoria anche per il suo altruismo ed innato senso del gioco. L’allestimento del roster per la stagione 2024/2025 riparte da Brighi, pronto col galletto ad agguantare nuovi obiettivi ed essere importante punto di riferimento all’interno dello spogliatoio artusiano.