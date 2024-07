Baskers Forlimpopoli, Cristian Lega sarà il nuovo team manager

All’alba della sua quinta stagione col galletto, la società Baskérs Chemifarma Forlimpopoli comunica che Cristian Lega, da sempre responsabile della comunicazione, assumerà anche il nuovo ruolo di team manager, fondamentale trait d’union fra lo staff del riconfermato e sotto contratto coach Alessandro Tumidei, squadra e società.

Dall’alto della sua trentennale esperienza queste le prime impressioni: “Mi metterò subito al lavoro per ripagare la fiducia di tutti, il mio ruolo impone costante impegno e disponibilità. Come sempre la passione e’ il motore del successo, fin da ora al servizio del gruppo per raggiungere i nostri obiettivi”.