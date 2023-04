Baskers Forlimpopoli, dopo due stagioni anche il primo assistente Matteo Merenda dice addio al galletto

Si susseguono le novità, purtroppo ancora in uscita, per quanto concerne l’organigramma tecnico dei Baskérs Forlimpopoli, di fatto ora completamente azzerato. Nonostante la società gli avesse ribadito la fiducia e volontà di proseguire il rapporto di collaborazione in essere, il primo assistente Matteo Merenda ha deciso per motivi personali di interrompere la sua permanenza col galletto. Due stagioni importanti in serie C Gold in cui “Mere”, dall’alto della sue enorme esperienza e professionalità, è stato parte integrante del cammino artusiano e contribuito, con le 48 partite preparate e dirette, a consolidare le basi dei risultati conseguiti. Prendendo atto di tale decisione, i Baskérs ringraziano Merenda "per il grande lavoro svolto e non possono esimersi da un caloroso in bocca al lupo per il futuro".