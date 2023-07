Baskers Forlimpopoli, Fabio Barucci affiancherà coach Alessandro Tumidei

Continua a prendere forma l’assetto del nuovo staff tecnico della prima squadra, pronto ai blocchi di partenza della nuova serie C. In questa ottica come primo assistente dell’head coach Alessandro Tumidei la società comunica di aver perfezionato l’accordo col tecnico, anche lui forlivese, Fabio Barucci. Si tratta di un importante e fondamentale ritorno in pista per il 48enne coach romagnolo che vanta un curriculum di tutto rispetto.

Dopo una breve parentesi da giocatore nelle giovanili Fulgor Forlì, “Bamba” (soprannome che arriva dai cartoni animati in epoca adolescenziale) inizia la carriera sempre nell’ambito dell’Oratorio come istruttore minibasket a soli 17 anni. Il passo è breve: due anni dopo consegue la tessera da allenatore ed esordisce come assistente alla Libertas Basket 80 Fo prima di Massimo Lasi poi Antonio Giannetti.

Dopo altra gavetta in D con diversi coach forlivesi, Fabio approda all’Artusiana Forlimpopoli ove, oltre ad essere spalla del compianto Aldini poi di Dal Seno, ricopre il ruolo di responsabile del settore giovanile ed ottiene la promozione in C2. Indi l’esperienza a Castrocaro-Faenza in B al fianco di Mario Santarelli prima che la carriera imprenditoriale (gestisce l’azienda di famiglia) lo allontanasse momentaneamente dalla palla a spicchi.

Ora un clamoroso rientro fra i ranghi ed un gradito ritorno in terra artusiana. "Per me riapprodare a Forlimpopoli, in una società giovane ed ambiziosa come i Baskérs, rappresenta una bella e gradita opportunità - afferma Barucci -. Potrò dare una mano e rimettermi in gioco in quello che da sempre è la mia passione , quando Paxson mi ha contattato ho cercato di incastrare al meglio gli impegni, lavorativi e familiari, per riuscire ad accettare la proposta e metter al servizio di tutti le mie esperienze maturate in passato. Avremo forti motivazioni".