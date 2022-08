Baskérs Forlimpopoli, i numeri della rosa: Agatensi sceglie il 7, Farabegoli il 28

Quando manca oramai un mese al debutto in campionato (il primo ottobre in casa con Ferrara), i Baskérs Forlimpopoli rendono noti i numeri di maglia della rosa per la stagione sportiva 2022/2023 di serie C Gold oramai prossima al via. Con il rinnovato connubio del partner tecnico Macron sulle divise da gioco, tutti i quattro atleti confermati hanno mantenuto la numerazione scorsa mentre fra i volti nuovi si va dal 7 di Agatensi al 28 di Farabegoli. Pronti al debutto casalingo in amichevole, i Baskérs ospiteranno per l’occasione al PalaVending di Forlimpopoli (palla a sabato alle 18) i bolognesi della Virtus Medicina (serie C Silver) fra cui milita l’ex Alessandro Vandi.