Baskers Forlimpopoli, inizia una nuova avventura per Enrico Ronci

Altra novità importante nell’orbita dello staff tecnico dei Baskérs Forlimpopoli. Una delle figure storiche del galletto artusiano, anche di riferimento quando nel 2013 venne fondata la società sulle ceneri dell’Oversize, lascerà il gruppo della prima squadra per iniziare ed affinare un vero percorso da capo allenatore. Enrico Ronci, per tutti Erre, è passato da quattro stagioni sul campo (con 73 presenze) al ruolo di primo assistente con la coppia Saragoni-Giannetti nella stagione 2018/2019, in serie D. Poi al fianco di Agnoletti la scalata alla C Gold con conquista della Coppa Marchetti e due campionati nel massimo campionato regionale come secondo assistente, al pari delle proficue esperienze col baby basket ed anche con l’under 17. Ora Erre inizia una nuova stimolante avventura.