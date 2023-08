Baskers Forlimpopoli, Luca Camporesi ricoprirà il ruolo di secondo assistente di coach Tumidei

Con l’ultimo tassello si delinea in maniera definitiva l’organigramma tecnico sanitario dei Baskérs Forlimpopoli. Così il 21enne tecnico forlivese Luca Camporesi ricoprirà il ruolo di secondo assistente di coach Tumidei. Dopo una breve parentesi da giocatore nelle giovanili Junior Basket Ca’Ossi, inizia la carriera sempre nell’ambito della medesima società come assistente allenatore. In U18 lascia il basket giocato per dedicarsi a questa rinnovata scoperta: allenare. Negli anni successivi si dedica ad Under 13 e Under 14 al fianco di Mario Santarelli e Rodolfo Rombaldoni cercando di apprendere il più possibile dalla loro eccezionale esperienza e carpire ogni segreto.

Quest’anno, oltre a continuare la sua esperienza nelle giovanili del lupo, per l’occasione approda al galletto artusiano in un ruolo quanto mai importante all’interno del gruppo. Idee chiare per lui: “Ho grandi aspettative da questa mia prima esperienza senior. Darò il massimo per contribuire a questo progetto serio e ambizioso”