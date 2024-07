Baskers Forlimpopoli, una garanzia sotto le plance: rinnovato anche Matteo Bracci

Confermati due fondamentali tasselli fra gli esterni, i Baskérs Forlimpopoli annunciano un’importantissima conferma sotto le plance: Matteo Bracci sarà nuovamente a disposizione dello staff tecnico nel pacchetto lunghi biancorosso anche per la stagione 2024/2025. Giunto oramai alla sua terza stagione sotto l’Artusi (pur non consecutiva ed inframezzata dalla vincente parentesi toscana), farà sicuramente valere la sua esperienza nel pitturato contro i totem avversari. Il giocatore è inoltre un punto di riferimento per la squadra per il suo spessore umano.