Baskers, in uscita due under: Federico Torelli e Giulio Gaspari

Si registrano ulteriori due uscite nel roster dei Baskérs Forlimpopoli, in particolare per quanto concerne il pacchetto degli under. Accomunati da un identico percorso a livello giovanile, a salutare la truppa sono l’ala piccola Federico Torelli, a referto nelle tre categorie dalla D alla C Gold e la guardia Giulio Gaspari (due anni col galletto), entrambi classe 2002. "Ad ambedue, giovani impeccabili e parte integrante del gruppo, la società augura un futuro radioso e ricco di soddisfazioni", il ringraziamento dei 'galletti'.