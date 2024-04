Baskers ko a Scandiano. C’è un’ultima chance per le semifinali playoff

Tutto in 40’: dopo 25 gare stagionali e nonostante quattro sconfitte nelle cinque sfide di playoff, i Baskérs si giocheranno l’eventuale accesso alle semifinali (contro la prima ed eventuale bella fuori casa) già sabato prossimo, a patto che si riesca a battere Reggio Emilia fra le mura amiche del Vending e F.Francia superi Cmp in casa.

Difficile ma non impossibile; l’ostico viaggio in terra reggiana, memori del fragoroso rovescio patito all’andata, dispone una cura speciale per la coppia Astolfi-Caiti, tenuti sotto media dalla difesa biancorossa. A decretare la sconfitta in volata, peraltro in una gara votata al sacrificio e sempre ad inseguire, sono la spinta di Fikri (8 nei primi 4’) e le rasoiate di un imprendibile Riccò variabili impreviste in una gara ove Forlimpopoli ha lottato col coltello fra i denti fino all’ultima sirena.

Dopo una prima fase in sostanziale equilibrio in cui gli ospiti colpiscono ripetutamente dall’arco (14/29 finale, da contraltare al sanguinoso 8/19 ai liberi) i Baskérs scivolano pericolosamente a -14 (53-39 al 25’) con un parziale propiziato dalla spinta di Caitied Astolfi.

Dal -14 del 31’, i galletti risalgono passo passo sfruttando l’intraprendenza dei fratelli Brighi (Antonio referta 10 punti nell’ultimo parziale); dopo l’1/2 di Grassi a -53” (74-71) arrivano errori in serie per Riccò ed Astolfi. In uscita dal time out Brighi A. fallisce da libero la tripla del pareggio senza che Scandiano commetta il fallo, poi ai liberi non trema la mano di Astolfi e sull’ultima sirena l’ottimo Grassi imbuca la bomba del 76-74.

Scandiano, Reggio e Zola Predosa festeggiano la qualificazione mentre le squadre del girone B si giocheranno la restante piazza, con gli artusiani che attendono una grande cornice di pubblico per tentare l’ennesima impresa raggiungendo l’apice della propria storia.