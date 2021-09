Baskers, si avvicina il campionato: al palazzetto solo su prenotazione via email

Per ottemperare al protocollo sanitario in vigore, l’afflusso sarà regolamentato dalle disposizioni in merito alla diffusione del contagio con l’esibizione richiesta del Green pass

Accesso gratuito per le sfide dei Baskérs Forlimpopoli nel palazzetto di casa, ma previa prenotazione attraverso la e mail istituzionale societaria (baskersforlimpopoli@gmail.com). Lo rende noto la società stessa, specificando che il provvedimento è stato stabilito "in virtù del vigente regolamento per la partecipazione del pubblico agli eventi e competizione sportive (attualmente fissato al 35% della capienza massima delle strutture al chiuso) ed in attesa dell’installazione della nuova tribuna all’interno del PalaVending". òe gare interne del campionato di serie C Gold sono previste il sabato pomeriggio alle 18. Per ottemperare al protocollo sanitario in vigore, l’afflusso sarà regolamentato dalle disposizioni in merito alla diffusione del contagio con l’esibizione richiesta del Green pass.