Basket A2, attesa per il big match Forlì-Ravenna: domenica biglietteria aperta al Palafiera

Cresce l'attesa per il derby tra Unieuro Forlì e OraSì Ravenna, ultima di campionato prima della "fase a orologio". Domenica la biglietteria del Palafiera sarà aperta in via eccezionale domenica per l’acquisto dei titoli di accesso all’impianto, a partire dalle 17. Nel rispetto delle normative legate al distanziamento sociale e al fine di evitare code, Pallacanestro 2.015 invita tutti coloro che volessero acquistare il biglietto sul posto, a recarsi con anticipo alla biglietteria del “Pala Galassi”. L'accesso è consentito solo con green pass rafforzato e all'interno dell'impianto è obbligatorio indossare la macherina Ffp2. Questi i prezzi: 60 euro Parterre Gold, 30 euro Parterre Low Cost, 25 euro Centrale numerato, 20 euro Curva Numerata, 13 euro Terzo Anello e 17 euro Settore Ospiti.