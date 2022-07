Basket A2, Forlì si conferma tra le piazze più calde d'Italia: è seconda per numero di spettatori

Perchè quella di Forlì è tra le piazze più ambite d'Italia? Per il calore del pubblico. E ancora una volta, i tifosi della Pallacanestro 2.015 si sono contraddistinti per passione, attaccamento e affetto verso i colori biancorossi. Al termine della stagione 2021-2022, sono ancora una volta i numeri a confermarlo. La Lega Nazionale Pallacanestro ha reso noti i dati relativi all’affluenza di pubblico nell’annata appena conclusa. E, nelle 15 gare di stagione regolare (13 di "fase di qualificazione" più 2 di "Fase ad orologio"), Forlì è stata la seconda squadra per numero di spettatori, seconda solo alla Pallacanestro Cantù.

I numeri

La stagione 2021-2022 ha visto affluire nei 28 impianti della Serie A2 508.754 spettatori, nelle 479 gare disputate tra stagione regolare e playoff, per una media di 1.062 spettatori per gara. Calcolata unicamente sulla fase playoff (a causa delle limitazioni nella stagione regolare già esposte), il Club che in percentuale ha riempito di più il suo impianto è stata la Old Wild West Udine, al 74% della capienza ufficiale. Seguono Givova Scafati (66%), Tezenis Verona (59%), Tramec Cento (52%) e Giorgio Tesi Group Pistoia (42%).

Nel dettaglio, nelle 420 gare di stagione regolare disputate, sono affluiti nei palasport 410.257 spettatori, per una media-gara di 977 spettatori. La maggiore affluenza durante la stagione regolare si è registrata in occasione di Tezenis Verona-Unieuro Forlì con 2.879 spettatori (girone di andata). La realtà che ha portato il maggior numero di spettatori al palasport nelle 15 gare casalinghe è stata Acqua S.Bernardo Cantù con 23.6 spettatori (in migliaia, media 1.573). Sul podio Unieuro Forlì (22.9, 1.527) ed Old Wild West Udine (20.2, 1.347).

Nelle 59 gare di playoff disputate, sono affluiti nei palasport 98.497 spettatori, per una media-gara di 1.669 spettatori. La più vista è stata Gara 3 di finale Tezenis Verona-Old Wild West Udine, con 5.126 spettatori. Seguono Gara4 della stessa serie (5.021) e Gara 4 S.Bernardo Cantù-Givova Scafati (3.844). La gara di semifinale con il maggior pubblico è stata Gara5 Tezenis Verona-Giorgio Tesi Group Pistoia (4.073). Nei quarti, Gara 5 Tezenis Verona-Staff Mantova (2.573). La realtà che ha portato il maggior numero complessivo di spettatori al palasport durante i playoff è stata la Tezenis Verona, con 24.453 (media 3.056). Seguono S.Bernardo Cantù (16.073, 2.679) ed Old Wild West Udine (15.418, 2.570).

Per la Lega Nazionale Pallacanestro, è stata "una stagione di ripresa, dopo le due molto difficili che l’hanno preceduta. Quella di quest’anno è una stagione che si è conclusa in impianti gremiti al limite della capienza per le finali playoff, ma non si può dimenticare che era iniziata con accessi consentiti al 35% per i primi due turni, poi saliti al 60% fino al 6 gennaio 2022, nuova limitazione al 35% fino al 19 febbraio e da lì parziale riapertura al 60%. Con affluenza massima autorizzata a partire dall’1 aprile, quando per 8 delle 28 squadre partecipanti (29%) sono stati concessi spalti liberi per appena 3 delle 30 gare che sarebbero rimaste della stagione regolare (andata-ritorno e orologio)". Quindi un plauso alle società: "Con sforzi importanti e sacrifici hanno condotto a termine una stagione difficile, pur di mantenere viva l’attività, della prima squadra e giovanile. Tenendo viva la passione ed il seguito dei propri tifosi pure laddove, complici la situazione globale e le limitazioni governative, si è rinunciato ad affluire agli impianti".