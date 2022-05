Basket A2, definita la griglia playoff: l'Unieuro Forlì se la vedrà con Cantù

Con la conclusione della fase a orologio si è definito ufficialmente il tabellone dei playoff. L’avversaria dell'Unieuro 2.015, settima nel Girone Rosso, sarà quindi Cantù, seconda classificata nel Girone Verde. Nell'ultima giornata infatti la Tremec Cento ha espugnato Torino col punteggio di 76 a 74, grazie ad un ottimo ultimo quarto (21-12) che ha permesso di recuperare un gap di 7 punti, ed affronterà così Pistoia.

L'Acqua S.Bernardo ha invece sconfitto al PalaBancoDesio l'OraSì Ravenna col punteggio di 76 a 72, regalandosi il suo ventitreesimo successo in 30 partite di stagione regolare e preparandosi così al meglio per la fase più calda dell’anno. La vincente tra Forlì e Cantù affronterà la vincente tra Ravenna (terza in campionato) e Torino (sesta nel girone verde). Dall’altra parte del tabellone presenti invece le sfide tra Casale e Scafati e quella tra Piacenza e Ferrara.

Calendario playoff

QUARTI

Gara 1 – Sabato 7 e domenica 8 maggio

Gara 2 – Lunedì 9 e martedì 10 maggio

Gara 3 – Giovedì 12 e venerdì 13 maggio

Gara 4 (ev.) – Sabato 14 e domenica 15 maggio

Gara 5 (ev.) – Martedì 17 e mercoledì 18 maggio

SEMIFINALI

Gara 1 – Sabato 21 e domenica 22 maggio

Gara 2 – Lunedì 23 e martedì 24 maggio

Gara 3 – Giovedì 26 e venerdì 27 maggio

Gara 4 (ev.) – Sabato 28 e domenica 29 maggio

Gara 5 (ev.) – Martedì 31 maggio e mercoledì 1 giugno

FINALI

Gara 1 – Sabato 4 e domenica 5 giugno

Gara 2 – Lunedì 6 e martedì 7 giugno

Gara 3 – Giovedì 9 e venerdì 10 giugno

Gara 4 (ev.) – Sabato 11 e domenica 12 giugno

Gara 5 (ev.) – Martedì 14 e mercoledì 15 giugno