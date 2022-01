Basket A2, in attesa del sostituto di Hayes la Pieffe ufficializza Djordje Pazin

Indosserà la maglia numero 7. La Pallacanestro Forlì 2.015, in attesa di trovare il sostituto di Kenny Hayes, ufficializza il serbo Djordje Pazin. Ala di 198 centimetri, Djordje è nato Cuprija in Serbia il 31 marzo 2001, e arriva a Forlì dal Borac Banja Luka, squadra del campionato bosniaco con la quale in questa stagione stava viaggiando a 8.1 punti di media a partita. Cresciuto nel settore giovanile della Stella Azzurra Roma, acquisendo così la formazione italiana, con i nerostellati ha debuttato a soli 15 anni nel campionato di Serie B (11 punti e 3 assist all’esordio). Negli anni successivi, ha giocato nel campionato serbo: nel 2017 con la maglia del Mladost Zemun e, dal 2019 al 2021 con i colori dello Sloboda Uzice (rispettivamente a 10.6 e 10.0 punti di media a partita). Nella stagione 2018/2019, ha vestito invece la maglia del Partizan Belgrado, disputando il campionato nazionale Under 19 e chiudendo la stagione a 27.4 punti di media a partita.

Con le rappresentative giovanili della nazionale serba, Djordje nel 2017 ha disputato i campionati Europei Under 16 (vincendo la medaglia di bronzo e chiudendo a 18 punti a partita), nel 2018 i mondiali Under 17 e gli Europei Under 18 nel 2019. "La situazione di emergenza sicuramente non ci aiuta e, in attesa di trovare il sostituto di Hayes che dovrà essere un giocatore all’altezza, andiamo a rafforzare il reparto “under”, che vede la mancanza di Flan ormai da inizio campionato - spiega il presidente Giancarlo Nicosanti -. Djordje è un ragazzo di grande prospettiva e lo ha dimostrato in questi anni, e sono convinto che ci darà una mano durante la settimana di allenamenti e anche in campo quando sarà chiamato in causa”.

Lorenzo Gandolfi, responsabile del settore giovanile della Pieffe 2.015, lo ha allenato ai tempi della Stella Azzurra Roma: "Ho lavorato con lui per tre anni e sono curioso di rivederlo dopo il percorso che ha fatto negli ultimi anni tra Serbia e Bosnia. Ha sempre dimostrato di essere un ragazzo determinato, è un ottimo attaccante, e spero che potrà dare una grande mano in questa seconda parte di stagione. A livello di settore giovanile è sempre stato considerato un prospetto importante, dimostrandosi un punto di riferimento per i compagni di squadra e nelle rappresentative nazionali”.

"Sono molto contento di tornare in Italia dopo quattro anni e diverse esperienze - sono le prime parole da biancorosso di Pazin -. Per me si tratta di una nuova avventura e, dal primo approccio che ho avuto con la società, ho avuto una impressione positiva perché penso ci siano tutte le possibilità per la mia crescita personale. Ritrovo Mattia Palumbo, con il quale ho giocato per diversi anni alla Stella Azzurra, e mi fa molto piacere".