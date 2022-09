Basket A2, l'Unieuro completa il roster: ufficializzato Vincent "Vee" Sanford

La Pallacanestro Forlì 2.015 ufficializza il secondo americano. A completare il roster è Vincent "Vee" Sanford. Guardia di 193 centimetri per 90 chili, Vincent Laron Sanford III è nato a Lexington, Kentucky, il 5 dicembre 1990. Ha giocato il college prima con Georgetown (2009-2011) e poi con Dayton (2012-2014), prima di cominciare la carriera da “pro” in Islanda (Thor Thorl, 22.1 punti e 8 rimbalzi di media). Nel 2016 ha giocato in Germania, all’Oliver Würzburg (11.2 punti e 3.5 assist di media), prima di trasferirsi in Francia, dove rimane fino al 2021. Nel campionato transalpino ha indossato le maglie di Antibes (14 punti e il 39% da tre), Chalon-Sur-Saone (15.4 punti ed il 47% da tre), Limonges (10.2 punti) e Pau Orthez (13.6 punti ed il 42% da tre).

Lo scorso anno, la prima esperienza italiana, con le Vl Pesaro: in Lna ha giocato 28 minuti di media, segnando 11.5 punti a partita. Nel suo percorso, “Vee” ha giocato anche in Eurocup, con Limonges, nella stagione 2019/2020: in 7 partite ha chiuso a 14 punti ed il 49% da tre punti. "Sono entusiasta di cominciare questa nuova avventura . afferma "Vee" -. Darò in campo tutto me stesso e sono pronto per scendere in campo per vincere più partite e fare più strada possibile".

"Per prima cosa ringrazio i soci della Fondazione che hanno permesso un upgrade al nostro budget - sono le parole del presidente Giancarlo Nicosanti -. Inseriamo un giocatore che viene da una stagione in Serie A e che, a 31 anni, è nel pieno della sua maturità e viene da anni giocati nelle prime leghe di diversi campionati europei: pensiamo possa portare esperienza e vissuto cestistico all’interno di un gruppo rinnovato e con tanti giocatori giovani. La Società si sta muovendo per adempiere a tutte le pratiche burocratiche ed avere Vincent il prima possibile a Forlì".

"Siamo molto felici di aver raggiunto l’accordo con Sanford, che era uno dei profili di assoluto valore che abbiamo seguito sin dall’inizio e che siamo riusciti a firmare aspettando con pazienza il momento giusto - afferma coach Antimo Martino -. Ci tengo a ringraziare la Società per aver fatto un ulteriore sforzo per firmare un giocatore che, negli ultimi anni, ha sempre giocato in prime leghe, dimostrando grande disponibilità nel fronteggiare la problematica di ritrovarsi, per cause indipendenti da noi, senza uno straniero a precampionato in corso. Ora la speranza è di avere Sanford al più presto in palestra, per poter iniziare a lavorare al completo in vista dell’inizio del campionato".