Basket A2, promozione e retrocessione: ecco la formula della "fase a orologio"

La Lega Nazionale Pallacanestro ha reso nota la formula ufficiale che regola lo svolgimento della seconda fase, denominata a orologio, del campionato Serie A2 OldWildWest 2022-2023. Questi saranno i verdetti: 2 promozioni (vincenti Tabellone Oro ed Argento playoff) e 5 retrocessioni (classificate 7-9 seconda fase salvezza + perdenti turno unico playout seconda fase salvezza).

Promozione

Per quanto riguarda la promozione, in entrambi i gironi, Rosso e Verde, le prime 9 squadre classificate si contenderanno le due promozioni secondo quanto segue. Si formeranno 3 gironi, all'interno dei quali tutte le squadre manterranno i punti ottenuti negli scontri diretti: "Girone Giallo2, composto dalle prime 3 classificate di ogni girone (1R, 1V, 2R, 2V, 3R, 3V); "Girone Blu", composto dalle seconde 3 classificate di ogni girone (4R, 4V, 5R, 5V, 6R, 6V); e "Girone Bianco", composto dalle terze 3 classificate di ogni girone (7R, 7V, 8R, 8V, 9R, 9V)



In ogni girone si disputeranno gare di andata e ritorno contro le squadre proveniente dall'altro girone (Rosso o Verde), per un totale di 6 partite, al termine delle quali verranno stilate le seguenti graduatorie: "Girone Giall"o, che assegna le posizioni 1-6; "Girone Blu", che assegna le posizioni 7-12; e il "Girone Bianco", che assegna le posizioni 13-18. Le squadre 17-18 manterranno la categoria ed avranno diritto di iscriversi alla Serie A2 2023-2024, mentre le squadre 1-16 comporranno due Tabelloni validi per i playoff (Oro ed Argento) che assegneranno una promozione ciascuno alla Serie A1. Tutti i turni dei playoff sono al meglio delle 5 gare.

TABELLONE ORO



1 vs 16

8 vs 9

4 vs 13

5 vs 12



TABELLONE ARGENTO



2 vs 15

7 vs 10

3 vs 14

6 vs 11

La lotta salvezza

Le squadre classificate 10-14esima nel Girone Rosso e 10-13esima nel Girone Verde accedono ad un raggruppamento unico, composto da 9 squadre, che assegna le 5 retrocessioni e determina le altre 4 squadre aventi diritto ad iscriversi alla prossima Serie A2 2023-2024, secondo quanto segue. Tutte le squadre mantengono i punti ottenuti negli scontri diretti. Le 4 squadre del Girone Verde (10-13) disputeranno gare di andata e ritorno contro le 5 squadre del Girone Rosso (10-14), per un totale di 10 partite; allo stesso modo faranno quelle del Girone Rosso, per un totale di 8 partite. Al termine si formerà una classifica che determina i seguenti verdetti: squadre 1-2: mantengono la categoria ed hanno diritto di iscriversi alla Serie A2 2023-2024; squadre 3-6 disputano un turno unico di playout al meglio delle 5 gare (3 vs 6, 4 vs 5), chi vince mantiene la categoria mentre chi perde retrocede in Serie B; e suadre 7-9 retrocedono in Serie B.