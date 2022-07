Basket A2, le elezioni politiche cambiano le date della Supercoppa

Le elezioni politiche stravolgono il calendario della Supercoppa di basket serie A2. La Pallacanestro Forlì 2.015 esordirà sabato 10 settembre fuori casa contro il Basket Ravenna, mentre mercoledì 14 giocherà al Palafiera contro la Benedetto XIV Cento. Completa il girone il derby contro la Rinascita Rimini, che si disputerà al Palafiera sabato 17. I quarti di finale si giocheranno martedì 20 settembre, mentre le “Final 4” sono fissate per venerdì 23 e sabato 24 settembre. La date della fase di qualificazione vanno intese come “entro e non oltre”, essendo concessa ai Club, in accordo tra loro, la possibilità di modificarle (in anticipo) rispetto a quelle indicate. Il termine ultimo per variazioni di date, orari e campi di gioco è fissato per il 2 settembre.