Basket A2, ufficializzato il calendario: si comincia il primo ottobre

Inizierà domenica 1 ottobre il campionato di A2, mentre l'ultima di campionato che precede l'inizio della seconda fase il 4 febbraio. La Lega Nazionale Pallacanestro ha comunicato la formula e le date della Serie A2 2023/24, nella quale la Pallacanestro 2.015 parteciperà nel Girone Rosso. La regular season del campionato prevede un impegno totale di 22 partite, contro le 12 squadre presenti nel Girone Rosso. Nella prima fase, sono inoltre previsti tre turni infrasettimanali (mercoledì 11 ottobre, mercoledì 1° novembre, mercoledì 7 dicembre) e due anticipi al sabato in concomitanza delle festività natalizie (23 e 30 dicembre).

Al termine della prima fase si aprirà la fase ad orologio, a cui parteciperanno tutte le squadre e in cui ogni squadra incontrerà le avversarie dell’altro girone. Si disputeranno in casa le gare contro le 5 squadre arrivate alle sue spalle ed in trasferta quelle contro le 5 squadre che la precedono. Nella fase ad orologio sarà inoltre mantenuta la classifica all’interno dei singoli gironi, i punti ottenuti nella seconda fase andranno a sommarsi a quelli conquistati in regular season.

La fase ad orologio avrà inizio domenica 11 febbraio 2024, per poi terminare domenica 21 aprile, con una sosta prevista il 17 marzo 2024, in corrispondenza della Coppa Italia Lnp. La classifica finale ottenuta al termine delle 32 gare determinerà l’entrata di ogni squadra alla fase playoff oppure alla fase salvezza.

Le prime otto squadre di ogni girone parteciperanno ai playoff, che saranno sviluppati su due tabelloni (oro e argento), che prevedono quarti di finale, semifinali e finale al meglio delle 5 gare. Gara 1 dei quarti di finale playoff sarà disputata domenica 5 maggio, e i playoff si concluderanno mercoledì 12 giugno, in caso di eventuale gara 5 di finale.

Per le squadre classificate al 12° posto di ogni girone, Rosso e Verde, ci sarà la retrocessione diretta in serie B, mentre le squadre classificate dal 9° all’11° posto di entrambi i gironi disputeranno la fase salvezza, composta da dieci partite (gare di andata e ritorno) che si svolgeranno tra il 5 maggio e il 9 giugno 2024. Nella fase salvezza saranno previsti quattro turni infrasettimanali: mercoledì 8 maggio, mercoledì 15 maggio, mercoledì 29 maggio e mercoledì 5 giugno.

Le prime due squadre ottengono la salvezza, mentre per quelle classificate dal 3° al 6° posto è prevista la retrocessione; anche in questa fase, i punti ottenuti sono sommati a quelli precedentemente ottenuti nella regular season e nella fase ad orologio.