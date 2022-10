Unieuro lucida e concreta, il derby della Ravegnana è biancorosso: ecco la cinquina, Ravenna ko

Lucida e concreta nel primo tempo. Ma anche a due facce nel secondo. La Pallacanestro Forlì 2.015 gioca una partita di grande intensità e cala la cinquina, facendo suo il secondo derby della stagione, superando l’OraSì Ravenna col punteggio di 81-72. La squadra di coach Antimo Martino prosegue così il suo cammino da imbattuta, facendo crescere il barometro dell’entusiasmo di un Palafiera che ha ritrovato il pubblico dell’era pre-covid. I padroni di casa hanno indirizzato il match sul proprio binario sin dai primi minuti dell’incontro, una prova di forza evidente dopo un inizio equilibrato (punto a punto fino al 15-15), con la tripla di Musso ad aprire la sfida. Poi ad alzare i giri motore della Pieffe ci hanno pensato Penna, Valentini e Raivio. È così il primo quarto è volato via sul 28 a 17. Vittoria che pare essere messa in congelatore già nel secondo periodo, chiuso con un +19 (24-16 il parziale), con Penna e Valentini autentici motorini sia sul lato difensivo che offensivo e Adrian in doppia cifra con 11 punti.

Ma il ritorno in campo sorride ai bizantini, che si rifanno sotto con lampi d'orgoglio accorciando a -8 (58-50), concedendo solo 6 punti a Forlì nei primi 7 minuti. A rompere il lungo digiuno dei biancorossi è l’ex Cinciarini con la bomba del +11. Replicata subito da Bonacini prima del libero di Valentini del +10 (68-58). Ultimo quarto equilibrato, con Forlì in controllo: finisce col palazzetto ad intonare in coro “Romagna Mia”. Cinque i mercuriali in doppia cifra: Cinciarini 16 punti, che con carattere e grinta ha piazzato nella fase più rischiosa i canestri decisivi, Adrian 14, Raivio 13, Radonjic 12 e Valentini 11.