Basket A2, varata la nuova formula della Supercoppa: Forlì in semifinale con la Fortitudo

La Lega Nazionale Pallacanestro ha ufficializzato la formula e gli accoppiamenti di semifinale della prossima edizione della Final Four di Supercoppa 2024 Old Wild West. Si torna alla strutturazione applicata fino all’edizione 2019. Abolita la fase di qualificazione, la Final Four assegnerà il trofeo per la Serie A2 attraverso gare di semifinale e finale, in sede unica. Accedono di diritto le squadre che si sono aggiudicate i trofei Lnp nella stagione 2023/2024. Con loro le migliori classificate al termine dei playoff (con ovvia esclusione delle promosse ai campionati superiori). In semifinale la Pallacanestro Forlì, vincitrice della Coppa Italia, se la vedrà contro la Fortitudo Bologna, mentre l'altra sfida sarà tra OrziBasket Orzinuovi, finalista Supercoppa 2024 (in sostituzione di Trapani). Le 4 gare di semifinale si disputeranno nella giornata di sabato 21 settembre, mentre l'indomani ci sarà la finalissima. Prossimamente sarà resa nota la sede dell’evento.