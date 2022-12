Basket, l'Allianz Bank è troppo forte. Forlimpopoli sconfitto in trasferta a Bologna

Non era certamente quella di ieri la gara più adatta per ritrovare la retta via, anche il campo del PalaCaselle sancisce la netta superiorità della capolista e rimanda l’ipotesi del riscatto artusiano a data da destinarsi. Se fanno il paio le importanti assenze (marcano visita i capitani Graziani e Donati infortunati), si intende fin dai primi giri di lancette come i bolognesi corrano per le vette sospinti dall’energia del ritrovato Fontecchio (7 dei primi 12 di squadra) e dai missili di Tinsley che, con due triple consecutive, sancisce il 18-6 del 6’, con Agnoletti a rifugiarsi in timeout.

Solo a cavallo dei due parziali e con alcuni spunti di Brighi (dal 15’ non segnerà più) i Baskérs tornano in due riprese ad un possesso di distanza fatturando però due soli punti nei 5’ pri-ma dell’intervallo e subendo ancora l’artiglieria pesante con Kuvekalovic e Fontecchio in evidenza.

Al rientro dagli spogliatoi Forlimpopoli sfrutta il passaggio a vuoto dei locali e con l’under Naldini si riporta sul 37-32 del 33’ ma sarà l’ultimo vero sussulto romagnolo poiché il solito serbo nativo di Cacak si erge ad assoluto protagonista e mitraglia la retina altrui (alla fine doppia doppia per lui, qui 11 consecutivi) nonostante il galletto si faccia sentire a rimbalzo offensivo (17 alla fine, un’enormità) senza concretizzare in moneta sonante. Bologna Basket controlla le sorti, i Baskèrs hanno l’ultimo colpo di reni con Benedetti (tripla del 53-42). Anche perché Fontecchio rispolvera alcune giocate delle sue ed il solo Chiari (11 nella ripresa) trova la via del canestro con continuità.

Alle spalle del terzetto di testa stazione a quota 14 punti il prossimo avversario dei Baskérs, ovvero Olimpia Castello; i ragazzi di Agnoletti inanellano così la terza sconfitta consecutiva ed avranno l’obbligo morale di provare a risollevarsi da questo difficile e sfortunato scorcio di stagione. Ancora lontano dalle mura amiche del PalaVending.

ALLIANZ BANK BOLOGNA BK. - CHEMIFARMA BASKÉRS FORLIMPOPOLI 74-56

(PARZIALI: 23-15; 37-28; 55-42)

ALLIANZ BK.: Ghini, Tinsley 8, Conti 2, Ballini 3, Oyeh, Fontecchio 16, Kuvekalovic 23, Tripodi, Beretta 6, Ben Salem 8, Guerri 8. All.: Lunghini

CHEMIFARMA: Benedetti 5, Brighi 7, Lazzari n.e., Naldini 2, Agatensi 5, Rossi 9, Chiari 13, Biandolino 8, Donati n.e., Gorini, Ruscelli 3, Farabegoli 4. All.: Agnoletti

Arbitri: Forconi e Boudrika.

Note - usciti per 5 falli: nessuno.