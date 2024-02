Basket, Chemifarma Forlimpopoli ko a Ozzano. Rimandata la matematica qualificazione ai playoff

La sosta prospettata nello scorso week end non scalfisce i giri del motore artusiano ma, nonostante giunga sul sempre complicato rettangolo felsineo la sesta vittoria consecutiva (nonché ottava nelle ultime nove uscite) ed il contemporaneo secondo posto in classifica, la squadra di Tumidei deve rimandare la matematica qualificazione ai playoff col prossimo successo.

La temuta sfida al cospetto di Cmo richiede estrema applicazione ed il lanciato quintetto artusiano dimostra fin dalle prime battute di farsi trovare pronto; contro l’altrui esuberanza fisica, nella coralità della manovra forte di ottime percentuali, i Baskèrs trovano sugli spunti del proprio capitano (9 in 8’) e nelle bordate del ritrovato Farabegoli (doppia doppia sfiorata con 14+8) lo slancio per issarsi sul +15 del 19-34 all’11’30”.

Affrontando con raziocinio la zona 2-3 e mostrando solidità nel pitturato pur contro i garretti dei mori di casa i biancorossi controllano agevolmente di qui in avanti le operazioni quando Antonio Brighi piazza un 3/5 dall’arco mentre Bracci sprizza solidità da tutti i pori.

Fino al +17 (50-67 al 36’) la gara rimane in totale controllo, nel finale c’è spazio per il debutto in serie C del fresco maggiorenne Balistreri che realizza senza paura dall’angolo.

Sabato prossimo è in programma al Vending un importantissimo scontro diretto con la capolista Virtus Medicina, attesa per l’occasione una degna cornice di pubblico.

Tabellino

Cmo: Scapinelli 12, Margelli 9, Guarino 4, Landi, Mengozzi, Kissima 5, Manzoni, Bonfiglio 3, Pavlovic 2, Gogishvili 9, Odah 16, Ottavi. All.: Moretti

Chemifarma: Dellachiesa, Benedetti 5, Brighi A. 9, Ruscelli, Rossi 5, Balistreri 2, Brighi L. 16, Lazzari n.e., Bracci 12, Dell’Omo 9, Farabegoli 14, Palazzi 2. All.: Tumidei

Arbitri: Manzi e Wong.

Note - usciti per 5 falli: Kissima (30’49”) e Benedetti (36’12”).

Fallo tecnico sanzionato a Moretti (26’23”).Osservato un minuto di raccoglimento in memoria dell’arbitro Giuseppe Campanella recentemente scomparso.

Spettatori: 150 circa.