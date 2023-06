Basket, coac Alessandro Tumidei sarà anche direttore tecnico delle giovanili di Ca' Ossi e Artusiana

All’indomani della seconda stagione nel massimo campionato regionale di basket si schiude all’orizzonte un importantissimo accordo appena siglato nell’ orbita dell’area tecnica dei Baskérs Forlimpopoli. La società del galletto piazza così un primo colpo fondamentale nella campagna acquisti ed annuncia di aver sottoscritto l’accordo con il coach forlivese Alessandro Tumidei che andrà a ricoprire anche il ruolo di responsabile e direttore tecnico del settore giovanile con Ca' Ossi Forlì ed Artusiana Forlimpopoli. Così, dopo tre anni di “esilio” Paxson (così è conosciuto da tutti, nel mondo della palla a spicchi nazionale), torna a casa per sposare un progetto decisamente ambizioso.

Con un contratto triennale e la susseguente responsabilità dell’intero settore giovanile in collaborazione con Ca’Ossi ed Artusiana, si lavorerà nel tempo per far maturare ulteriormente i vari prospetti e raggiungere l’obiettivo di progressiva crescita, alzando ulteriormente l’asticella del movimento cestistico forlimpo polese. In tandem col ds Fanti il nuovo allenatore lavorerà a pieno regime nella costruzione dell’organico per la stagione 2023/2024 di C Unica e nel contempo si occuperà della riorganizzazione tecnico-sportiva del vivaio.

Ecco le prime considerazioni di Tumidei dopo la firma: “Sono davvero molto felice di poter tornare a casa con un progetto a lungo termine. L’idea è quella di intraprendere un processo di crescita e portare i Baskérs Forlimpopoli più in alto possibile. Ambizione, progetto e coraggio non ci mancano, sicuramente lavoreremo al massimo per far sì che ognuno di noi possa migliorare quotidianamente e raggiungere gli obiettivi prefis sati.”