Basket, continua la campagna abbonamenti "Brividi". Con la tessera si prenota già il posto in vista dei playoff

Prosegue la campagna abbonamenti "Brividi" della Pallacanestro Forlì 2.015. La società biancorossa offre ai propri tifosi la possibilità di abbonarsi fino alla fine del girone di ritorno ed il costo della tessera sarà determinato dal momento in cui verrà fatta la sottoscrizione: a seguito di ogni gara casalinga, verrà sottratto dal prezzo iniziale il rateo delle partite già disputate all’Unieuro Arena. Nell’abbonamento saranno comprese tutte le partite rimanenti nel girone di ritorno, oltre a quelle della fase a orologio.

Inoltre, i possessori di abbonamento, avranno il diritto di prelazione in fase di vendita dei biglietti nei playoff. Gli abbonamenti calcolati su 7 ratei potranno essere sottoscritti solo in sede (Viale Filippo Corridoni, 10) da martedì 16 a venerdì 19 gennaio, dalle 8.30 alle 12.30. Per qualsiasi informazione è possibile scrivere all’indirizzo mail info@pallacanestroforli2015.it, oppure chiamare lo 0543/1753333 negli orari di apertura dell’ufficio.