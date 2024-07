Basket, Europei Under 18: convocato anche il forlivese Alberto Mariuzzo

Giovani talenti crescono. Alberto Mariuzzo, portacolori della Pallacanestro Forlì 2.015, è stato convocato con la Nazionale Under 18 in preparazione del prossimo Campionato Europeo di categoria. Già convocato per i recenti impegni della rappresentativa Under 18, insieme al biancorosso Simone Errede che resta nella lista dei giocatori a disposizione, il centro classe 2006 è stato nuovamente scelto da coach Marco Sodini in occasione del ritiro di Seveso del 15 luglio prossimo. Dei 14 convocati, 12 verranno selezionati per il torneo internazionale di Logrono, in Spagna, in vista dei Campionati Europei Under 18 in programma a Tampere, in Finlandia, dal 27 luglio al 4 agosto. Dalla società le congratulazioni allo staff tecnico del settore giovanile biancorosso gestito da coach Lorenzo Gandolfi.