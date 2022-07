Basket, Fabio Valentini è il nuovo playmaker dell'Unieuro 2.015: "Ho scelto subito Forlì"

Per il presidente Giancarlo Nicosanti si tratta di "uno dei migliori prospetti italiani". La Pallacanestro Forlì 2.015 ha un nuovo playmaker. Si tratta di Fabio Valentini, 23 anni il prossimo 25 agosto. Originario di Casale Monferrato, 185 centimetri d'altezza per 83 chili di peso, è cresciuto nelle giovanili della JB Monferrato, facendo il suo esordio in prima squadra da giovanissimo nella stagione 2014-2015. Da lì è cominciato un percorso che lo ha visto indossare la maglia della Novipiù per tutte le successive stagioni, fino al suo arrivo a Forlì.

Negli anni si è consolidato come playmaker affidabile e di personalità, chiudendo l’ultima stagione a 9.8 punti e 3.5 assist di media a partita. Oltre a vari raduni regionali e nazionali, nel 2015 ha preso parte agli Europei Under 16, ed è entrato in pianta stabile nelle convocazioni delle selezioni azzurre. Nel 2019 è poi sceso in campo durante gli Europei Under 20. Nelle ultime settimane ha partecipato ai “Giochi del Mediterraneo” che si sono svolti in Algeria, rappresentando la selezione italiana Under 23 nel “3×3”.

"Sono entusiasta di questa nuova esperienza - sono le prime parole da biancorosso di Valentini -. Coach Antimo Martino mi ha parlato del progetto, della struttura societaria, del ruolo e delle responsabilità che avrò in campo, e non mi ci è voluto molto per scegliere Forlì. Ritrovo Andrea Fabrizi, con il quale ho condiviso sette anni a Casale Monferrato, e non vedo l’ora di venire in città per conoscere i tifosi e ripagare l’affetto che sicuramente dimostreranno verso la squadra”.

"Fabio ha dimostrato di potere essere protagonista, sia nella squadra di club in cui ha giocato, sia nelle rappresentative nazionali alle quali ha preso parte - sono le parole dell'allenatore -. Siamo contenti di portare a Forlì un ragazzo che in questi anni, nonostante la giovane età, si è costruito un’esperienza importante nella squadra in cui è cresciuto: sarà il suo primo anno lontano da casa, e faremo di tutto per supportarlo nel suo processo di crescita. Al tempo stesso, però, siamo convinti che Fabio abbia le giuste qualità per dare un significativo contributo alla squadra e diventare un giocatore importante nel nostro nuovo corso".

"Pur essendo giovane, in questi anni ha maturato tanta esperienza, diventando un punto di riferimento della sua vecchia squadra; anche per questo motivo, pensiamo possa diventare un cardine importante per noi nella prossima stagione", il commento di Nicosanti.