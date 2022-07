Basket femminile, Davide Brighina è il nuovo head coach della Libertas

Il sodalizio Libertas Basket Rosa – A.I.C.S. Basket Forlì annuncia l’accordo raggiunto con Davide Brighina che nella stagione 2022/23 ricoprirà il ruolo di head coach della squadra di serie B Femminile. Un ritorno per “Brigo” che già aveva fatto molto bene nella stagione 2019/20 poi bruscamente interrottasi a causa dell'emergenza Covid nella quale era alla guida dell’A.I.C.S. Basket Forlì, dove aveva dimostrato oltre ad un bagaglio tecnico di indiscutibile valore, una capacità di gestione delle dinamiche del gruppo assolutamente di altissimo livello.

“Siamo davvero felici – commenta il D.S. Cristiano Baccini - perché quello di Brigo è un ritorno in cui abbiamo sempre sperato. Il rapporto tra di noi si era interrotto in un periodo molto difficile e con particolare dispiacere da entrambe le parti, per questo quando ci siamo trovati a dover stabilire la linea tecnica della prossima stagione il suo è il primo nome a cui abbiamo pensato, e siamo stati molto fortunati di essere riusciti a trovarci d’accordo su un progetto tecnico che questa stagione si prospetta più che mai interessante. Ci tengo infine a dire un grandissimo grazie ad Annamaria Fantini, che è stata per noi importantissima, è stato un piacere ed un onore poter condividere con lei la nostra avventura cestistica, e non è assolutamente una frase di rito quando dico che le auguro davvero le migliori fortune in ogni ambito”