Basket femminile, grinta e cuore: per la Libertas una super vittoria contro Puianello

Che la Libertas Basket Rosa fosse forte e con un cuore infinito lo avevamo sempre detto, e le ragazze di coach Brighina sabato lo hanno confermato e sottolineato andando a vincere e convincere in una partita molto molto dura contro la quotatissima Puianello. Nonostante il perdurare dell'assenza di Giorgetti e Martina Ronchi a referto ma indisponibile, Pieraccini e compagne hanno saputo gestire al meglio le proprie forze per tutto il match tenendo sempre il naso avanti e piazzando un affondo finale da vere campionesse imponendosi di 17 punti.

L'avvio di gara era equilibrato, Valensin faceva subito capire di aver ritrovato un ottimo feeling con il suo tiro e la giovane Bernabè si infilava con caparbietà nelle maglie della difesa avversaria. Era una tripla di una super Vespignani a portare le squadre al primo riposo sul 14-11. Nel secondo quarto era Margherita Ragghianti a salire in cattedra con giocate e canestri pesanti che consentivano alle forlivesi di contenere il ritorno delle avversarie e andare al riposo lungo in vantaggio di 2 punti.

Dopo il cambio di campo, Vespignani continuava ad essere un vero coltello nel fianco della difesa avversaria, e Ragghianti confermava con un altra tripla dal peso specifico immenso di essere in gran giornata. Un solo punto di vantaggio era il piccolissimo bottino da amministrare nell'ultima frazione, ma la Libertas sapeva di poter far suo il match. Una monumentale Pieraccini, dominava con fisico e grandi giocate le possenti lunghe di Puianello e Valensin scatenava tutto il suo talento offensivo, il tutto unito da una difesa di primissimo livello. Grazie a questo mix la Libertas piazzava un break di quelli che chiudono la partita e arrivava alla sirena finale con un roboante quanto meritato +17. Una vera prestazione maiuscola quella delle ragazze di Brighina che confermano più che mai di voler essere la vera mina vagante di questa fase play off.

Il tabellino

Libertas Basket Rosa - Puianello Bk Team 60-43

Forli: Balestra 9, Valensin 12, Vespignani 14, Montanari, Giorgetti NE, Silighini 2, Ragghianti 11, Ronchi NE, Pieraccini 10, Bernabè, Shlyakhtur. Coach: Brighina